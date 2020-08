Un si grand soleil en avance : Inès et Lucille découvrent la vérité (résumé + vidéo épisode n°462 du 20 août 2020)

4.7 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode –Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », Inès et Lucille découvrent la vérité au sujet d’Enzo… Si Lucille hallucine de découvrir son âge et le fait qu’il est lycée, Inès tombe de haut !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 462

Ça tourne mal pour Enzo à la coloc… En effet, Marilyne fait une petite fête et invite sa petite-fille, Inès, qui elle-même invite Enzo… Mais quand Enzo accepte, il est loin de se doute que Lucille sera là ! Inès présente alors son petit-ami à Enzo. Lucille, très gênée, découvre qu’Enzo lui a menti… Non seulement il est en couple, mais en plus il est lycéen !

Et plus tard, Inès surprend une conversation entre Enzo et Lucille… Elle comprend alors que son petit-ami la trompe…



De son côté, Claire, qui se sent de plus en plus en décalage, se laisse aller à son désir.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 20 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

