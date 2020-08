« Maman a tort » du 7 août : ce soir découvrez la nouvelle série de France 2 (épisodes 1, 2 et 3)

3.7 ( 3 )



« Maman a tort » c’est ce soir à la télé, et plus précisément sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi dès maintenant puis en replay sur France.TV durant 7 jours.



Et ça commence comme ça… Malone, 3 ans, confie à Vasile, un psychologue de son école, que sa maman n’est pas sa vraie maman.

« Maman a tort » du 7 août 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

Épisode 1 : Marianne Augresse, commandant de police au SRPJ, est désespérée. Son enquête sur un hold-up traîne. Plusieurs centaines de milliers d’euros ont disparu et les deux principaux suspects restent introuvables. Lorsqu’elle reçoit la visite de Vasile Drogman, un psychologue scolaire, elle accepte de l’écouter. L’homme est venu lui parler de Malone, 3 ans, qui affirme que sa maman n’est pas sa vraie maman. L’histoire de cet enfant semble invraisemblable, mais Marianne décide de réagir. En effet, elle est convaincue que Vasile est sincère lorsqu’il lui dit que Malone ne ment pas. Toute cette affaire l’intrigue…



Épisode 2 : Marianna et ses hommes ont retrouvé la trace de Timo Soler, qui est toujours en fuite depuis le casse de Deauville. Ils montent une opération pour l’arrêter…

Épisode 3 : Marianne reçoit un message de Vasile, qui lui demande de venir à l’école, car Malone a besoin d’elle. Elle rencontre alors le petit garçon pour la première fois. En voyant son arme, l’enfant se montre méfiant. Malone est convaincu que les policiers tuent des gens. La maîtresse intervient et emmène le petit garçon. Par ailleurs, Zerda, probable commanditaire du casse, se fait de plus en plus menaçant et insaisissable. Il a appris que Malone a commencé à se souvenir des événements de son passé et qu’il se confie à un psychologue. Zerda cherche à connaître l’identité de celui-ci. Vasile est peut-être en danger…

Casting

Au casting Anne Charrier (Marianne), Pascal Elbé (papy), Sophie Quinton (Amanda), Camille Lou (Angie), Samuel Theis (Vasile), Gil Alma (Jibé), Sébastien Libessart (Dimitri), Tom d’Ornano (Malone), Emmanuel Bonami (Zerda), Xavier Hosten (Timo), Ibrahim Koma (Lucas), Samira Lachhab (Bourdaine), Marie Montoya (la directrice d’école), Bertrand Constant (Larochelle), Marc Prin (le juge).

Le saviez-vous ?

« Maman a tort » est une mini-série de six épisodes, adaptée du célèbre roman de Michel Bussi.

« Maman a tort » : Vidéo

Voici la vidéo making-off de votre nouvelle série…

