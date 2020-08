« Les nouvelles aventures d’Aladin » avec Kev Adams : 6 choses à savoir sur le film de M6 ce soir !

4.9 ( 9 )



« Les nouvelles aventures d’Aladin » est en mode rediffusion ce soir, lundi 17 Août 2020 sur M6 dès 21h05. Et avec dans les rôles principaux : Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Eric Judor, Michel Blanc, Vanessa Guide ou bien encore Audrey Lamy. Si vous n’êtes pas à la maison, possibilité de voir le film en streaming via la fonction direct de 6PLAY.



« Les nouvelles aventures d’Aladin » : histoire, résumé, synopsis

À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire… l’histoire d’Aladin… enfin Sa version. Dans la peau d’Aladin, Sam commence alors un voyage au cœur de Bagdad, ville aux mille et une richesses… Hélas, derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du terrible Vizir, connu pour sa férocité et son haleine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t il déjouer les plans diaboliques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le cœur de la Princesse Shallia ? En fait oui, mais on ne va pas vous mentir, ça ne va pas être facile !

6 choses à savoir sur votre film

– Une grande partie du tournage s’est déroulé au Maroc dans la ville et la plaine de Ouarzazate

– Un tournage difficile pour l’équipe du film qui a du faire face aux aléas de la météo : fortes chaleurs, inondations et tempête de sable.



– Malgré des critiques un brin assassines, le film a été un beau succès au box-office avec 4 439 602 entrées.

– Petite polémique, le Allo-Ciné ayant été accusé à l’époque de ne pas tenir compte de certains avis négatifs et/ou de créer de faux profils d’utilisateurs pour que le film obtienne de meilleures notes dans un but promotionnel. Des accusions démenties.

– Lors de sa première diffusion en clair sur M6, le film a amusé 2.63 millions de Français pour une part de marché de 12.3%.

– Une suite est sortie en 2018. Baptisée « Alad’2 », elle n’a pas rencontré le même succès avec 2 341 904 spectateurs

« Les nouvelles aventures d’Aladin » : teaser vidéo

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de cette comédie signée Arthur Benzaquen

« Les nouvelles aventures d’Aladin » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

