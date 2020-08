Ce soir, Joséphine s’invite dans Camping Paradis (VIDEO)

4.9 ( 9 )



Camping Paradis au programme télé du lundi 17 août 2020 – Ce soir et comme chaque lundi de l’été, Laurent Ournac vous donne rendez-vous à partir de 21h05 sur TF1 pour une rediffusion d’un épisode de votre série « Camping Paradis ». Intitulé « Un ange gardien au camping », cet épisode est un cross-over avec la série « Joséphine Ange-Gardien » et est ainsi marqué par la présence de Mimie Mathy au casting.



Une soirée que vous pourrez également suivre en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.



Camping Paradis : résumé de l’épisode « Un ange gardien au camping »

Quel étonnement pour Joséphine, alors qu’elle se croyait enfin en vacances, de se retrouver au camping Paradis pour remplacer André, qui s’est bloqué les cervicales. En réalité, Joséphine a une mission bien particulière, celle de s’occuper de son client, Olivier, qui a divorcé alors qu’il aime encore sa femme, Mathilde. Pour la première fois au Camping Paradis, Tom va faire équipe avec Joséphine, ange gardien pour un épisode plein de surprises et de magie ! Pendant ce temps, Monsieur Parizot tombe sous le charme de sa voisine, Fabienne, et adapte sa personnalité et ses idées bien arrêtées pour la conquérir. Le mauvais caractère légendaire de Parizot va se trouver bien malmené !

Camping Paradis : la bande-annonce de l’épisode du 10 septembre



