« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 25 Août 2020 : ce soir « Vieillir jeune : comment vivre jusqu’à 120 ans ? »

4.9 ( 12 )



Annonces





« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 25 Août 2020. Ce mardi soir sur France 2, Adriana Karembeu et Michel Cymes vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro de l’émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Au programme ce mardi soir « Vieillir jeune : comment vivre jusqu’à 120 ans ? »



Annonces



Annonces

Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en replay et streaming gratuit sur FranceTV.



Annonces



Annonces



Annonces





« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 25 Août 2020 : sommaire

Nous n’avons jamais vécu aussi longtemps. Un enfant sur 3 qui naît aujourd’hui sera très probablement centenaire. Mais comment avancer sereinement dans l’âge, sans craindre de se sentir diminué, en conservant la forme et la santé ? En prenant conscience que les causes de notre vieillissement sont génétiques à hauteur de 20 % environ… Seulement 20 % ! Nous avons donc le pouvoir de « vieillir jeune » si nous le décidons. Comment ? Adriana Karembeu et Michel Cymes nous donnent toutes les clés, avec des conseils facilement applicables au quotidien, quel que soit notre âge. Le duo fait aussi le point sur les dernières avancées médicales et technologiques qui nous permettent de prolonger notre durée de vie en bonne santé.

Avec le Docteur Gilbert Deray, ils questionneront cette science récente appelée « épigénétique ». Une révolution ! En effet, nous naissons avec un patrimoine hérité de nos parents mais notre hygiène de vie a le pouvoir de modifier l’expression de nos gènes ! C’est désormais prouvé. Activité physique, alimentation maîtrisée (sans oublier le plaisir)… Tous les conseils nous seront donnés.



Annonces





A l’INSEP et à l’Hôpital, Adriana et Michel se livreront aussi à des tests pour comprendre la différence entre notre âge administratif et notre âge réel. Quel est l’état de nos artères ? A quelle vitesse parcourt-on un 100 mètres ? Autant de critères qui permettent d’évaluer notre espérance de vie avec beaucoup de sérieux, quel que soit notre âge actuel.

Adriana et Michel « muscleront » aussi leur cerveau car de bonnes connexions neuronales garantissent santé et bien-être quand on avance dans l’âge. Ils se pencheront sur des techniques modernes de réalité virtuelle, qui sont d’ores et déjà utilisées dans certains hôpitaux, et qui permettent de palier le stress, les angoisses, les phobies qui, on le sait, entament notre durée de vie. Ces thérapies par réalité virtuelle connaissent 80 % de réussite !

Quand on vieillit, on craint la dépendance. Adriana et Michel découvriront des technologies incroyables qui permettent de braver les effets du temps. Des patients qui n’entendaient plus et qui se sont fait poser un implant cochléaire (dans l’oreille) leur raconteront à quel point leur vie a été bouleversée, à quel point ils se sont sentis reconnectés au monde ; une paraplégique leur montrera comment, grâce à un exosquelette (armature métallique), elle a aujourd’hui le pouvoir de remarcher !

Accompagnés par Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour la Recherche médicale, Adriana et Michel se rendront aussi dans un laboratoire qui parvient à faire « rajeunir » des cellules humaines ! Comment est-ce possible ? Et quelles sont les applications concrètes envisagées ?

Un voyage fascinant, inspirant et impressionnant, pour nous rendre compte que nous avons tous en nous la plupart des clés pour « vieillir jeunes ». Le tout, c’est de les connaître !

Saviez-vous que ?

> Nous n’avons jamais vécu aussi longtemps en France : 82,4 ans tous sexes confondus ?

> Nous pouvons contrôler à 80 % l’expression de nos gènes, grâce à notre mode de vie et donc, avoir un impact sur notre longévité ?

> L’alimentation est la première de nos armes anti-âge ?

> Adopter le régime méditerranéen associé à de l’activité physique, éviterait 80 % des maladies chroniques ?

> Une bonne audition garantit des années de vie en bonne santé ?

> Certaines pratiques comme le yoga, peuvent nous permettre de rallonger notre espérance de vie ?

> La sexualité, pratiquée 3 fois par semaine, augmenterait notre espérance de vie de 10 ans ?

> Il existe aujourd’hui des technologies qui permettent de palier nos défaillances liées à l’âge : implants pour recouvrer l’audition, exosquelettes pour nous aider à porter de lourdes charges et même… à remarcher ?

> On peut aujourd’hui reprogrammer des cellules humaines pour les faire « rajeunir » ?

Intervenants

Voici les spécialistes qui interviendront dans l’émission

Dr Gilbert Deray, spécialiste d’épigénétique, Médecine intégrative et néphrologie à l’hôpital de la Salpêtrière (Paris)

Bernard Sablonnière, médecin et biologiste

Eric Malbos, psychiatre spécialiste du traitement en réalité virtuelle

Nathanaël Jarrassé, chercheur en robotique (CNRS)

Hugh Herr, biophysicien, directeur du MIT Media Lab (Boston, USA)

Dr Isabelle Mosnier, ORL

Jean-Marc Lemaître, chargé de recherche Inserm à l’Institut de génomique fonctionnelle (Montpellier)

Jean-François Delfraissy, président du Comité Consultatif National d’Éthique

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » c’est ce soir sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés