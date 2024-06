« La doc et le véto » du 4 juin : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





« La doc et le véto » du 4 juin 2024 – Ce mardi soir, France 3 lance la nouvelle et dernière saison de la série « La doc et le véto ». Au programme ce soir, l’épisode inédit intitulé « En chiens de faïence ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





« La doc et le véto » du 4 juin 2024 : l’épisode « En chiens de faïence »

Victor Chevasse, le cantonnier de Valerande-les-Chantelle, est interviewé pour un reportage sur la chaîne des Puys. En plus de jouer parfaitement son rôle d’ambassadeur de la région, il confie également sa solitude, étant veuf et célibataire depuis de nombreuses années.

Mais au milieu des touristes et des saisonniers venus pour les vacances, une citadine pétillante et maladroite, Nathalie, débarque à Valerande et pourrait bien bouleverser sa vie.



Publicité





Au village, on se réjouit pour Victor, mais certains, plus méfiants et un peu jaloux, doutent de la sincérité de cette nouvelle venue. La doctoresse et le vétérinaire auront fort à faire pour calmer les tensions d’une saison hivernale bien plus animée que les précédentes.

Le casting

Avec Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Hélène Seuzaret (Marion Clergeaux), Pierre Fernandes (Victor Chevasse), Séverine Warneys (Nathalie Pelletier), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Pasquale D’Inca (Gilles Vilar), Olivier Perrier (Albert Josset), Leo Paul Salmain (Bastien Josset)

« La doc et le véto » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.