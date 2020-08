« Tous en cuisine » du mardi 25 août 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.6 ( 11 )



« Tous en cuisine » du mardi 25 août 2020. Second numéro de la saison 2 de « Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac et Jérome Anthony. Rendez-vous ce soir dès 18h40 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.



Au menu ce soir, deux recettes, un plat et un dessert

– CREVETTES SANDWICH-ROLL, MAYO CURRY

– FIGUES RÔTIES, SPÉCULOOS

Et comme tous les jours depuis la toute première émission de la saison 1, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les réaliser.



« Tous en cuisine » du mardi 25 Août 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

CREVETTES SANDWICH-ROLL, MAYO CURRY

Les ingrédients pour 4 personnes

Pour la mayo curry :

– 1 jaune d’œuf

– 1 cuill. à café de moutarde

– 15cl d’huile neutre

– 1 cuil. à café de curry en poudre

– Sel fin

– 18 crevettes roses cuites décortiquées et déboyautées

– 1 pomme verte

– 2 petits cœurs de laitues lavés

– 1 avocat coupé en 2 et épluché

– 4 pains au lait à hot dog maison / boulanger / industriel

– 1 citron vert

– Quelques feuilles de coriandre

– Huile d’olive

– Sel fin et fleur de sel

Les ustensiles

– 3 saladiers + 1 fouet + 2 cuillères à soupe

– 1 planche + 1 couteau éminceur

– 1 petit saladier + 1 grande assiette plaque

– 1 couteau scie + 1 poêle + 1 spatule

– 1 microplane

FIGUES RÔTIES, SPÉCULOOS

Les ingrédients pour 4 personnes

– 12 figues de Solliès ou figues de région lavées

– 25g de beurre demi-sel ou d’huile de coco

– 2 cuillères à soupe de miel ou sirop d’agave

– 1 bac de glace vanille de ½ litre

– 12 + 4 biscuits spéculoos

Les ustensiles

– 1 plaque pouvant aller au four + 1 couteau d’office + 1 planche + 1 cuillère à soupe

– 1 cuillère + 1 saladier + 1 rouleau à pâtisserie ou de quoi broyer les biscuits

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h40 sur M6 et 6play avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.

