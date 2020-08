« Noces rouges » du 27 Août 2020 : ce soir c’est le final sur France 3

4.6 ( 14 )

« Noces rouges » du 27 Août 2020. Ce soir sur France 3 suite et fin de la mini-série « Noces rouges » déjà diffusée en Août 2018. À voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et avant-première sur France.TV.



Pour mémoire elle est portée par Alexia Barlier, Cristiana Reali, Lannick Gautry, Patrick Catalifo, Alexandra Vandernoot, Stéphane Freiss, Constance Labbé ou bien encore Guillaume Duhesme.

« Noces rouges » du 27 Août 2020 : les 3 derniers épisodes

Épisode 4

Après l’accident, Claire est obligée de dévoiler sa maladie à sa fille. Alors que Vincent se précipite à l’hôpital, il ne peut s’empêcher d’embrasser Alice en la découvrant saine et sauve. Mais la situation est loin d’être simple. Camille se doute que les sentiments des années passées ne sont pas totalement oubliés. Claire prend de grandes décisions. Elle refuse de céder au chantage de Blandine et se rapproche de Guy. Tous deux en viennent à se faire de grands aveux…



Épisode 5

Alice essaie tant bien que mal de venir en aide à sa tante. Celle-ci espère se libérer de l’emprise néfaste d’Etienne. Mais il demeure particulièrement vigilant dans le but d’anticiper toute initiative qui le remettrait en cause. De son côté, Claire aide Fabio à se confier au sujet de la mort de Blandine sans qu’il ne soit accusé à nouveau de meurtre. Mais tout le monde constate avec émotion que Vincent est loin d’avoir pardonné à Fabio de lui avoir enlevé son jeune frère. D’ailleurs, il est de plus en plus convaincu que la mort de Sandra peut avoir un lien avec l’accident de Simon. Il se replonge dans les dossiers et il observe, surpris, que certaines langues se délient…

Épisode 6

Après maintes frayeurs, Vincent est soulagé de découvrir que la fleur de tiaré découverte par Alice sur le lieu de l’accident n’appartient pas à Camille. D’un autre côté, il a toujours des doutes sur les propos de Fabio, même si le légiste confirme la mort accidentelle de Blandine. Camille sort du coma et demande à Vincent de prendre une décision : ce sera elle ou Alice. Tandis qu’Alice tente de reconstituer ce qu’il s’est passé le soir de l’accident de Simon, Vincent découvre avec stupeur d’où provient réellement la fleur de tiaré…

« Noces rouges » du 27 Août 2020 : vidéo

Et on termine comme toujours par quelques images….

« Noces rouges » à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

