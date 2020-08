« The Resident » du 26 août 2020 : le docteur Conrad Hawkins est de retour ce soir sur TF1

4.6 ( 13 )



« The Resident » du 26 août 2020. Après une interruption incomprise par les fans, la série « The Resident » est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 2 inédite. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur MYTF1.



« The Resident » du 26 août 2020

Au programme de votre soirée, 2 épisodes inédits : « La mort sur la conscience » et « Le chemin de la peur ».

« La mort sur la conscience » : Une enquête est ouverte quand l’un des appareils médicaux développés par QuoVadis cause le décès d’un ancien collègue de l’équipe, également ami de Devon. Mina et Bell tentent de déterminer ce qui a conduit à l’incident. Devon s’occupe d’un patient souffrant de douleurs à l’estomac. La relation entre Conrad et les Barnett s’intensifie. Nic, elle, se rapproche d’Alec, son nouveau partenaire à la clinique dépendante de Chastain.



« Le chemin de la peur » : Quand une épidémie de mauvaise grippe s’avère cacher la possible propagation d’une maladie infectieuse bien plus grave, la recherche du patient zéro se transforme en course contre la montre. Conrad, Alec et Nic s’occupent de Meg, une gardienne de prison qui officiait pendant le court séjour de Nic en détention. Devon et le reste de l’équipe, quant à eux, se concentrent sur Sam, un patient au coeur d’artichaud qui développe des symptômes imitant ceux de la grippe. Mina décide de tester les appareils de QuoVadis afin de déculpabiliser le Dr. Austin qui se sent responsable du décès de Bradley et refuse d’opérer d’autres patients.

Le beau Matt Czuchry (Conrad Hawkins) et la non moins ravissante Emily VanCamp (Nicolette Nevin) sont de retour ce soir pour « The Resident ». Et c’est sur TF1 que ça se passe…

