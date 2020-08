« Nina » du 26 août 2020 : final de la saison 4 ce soir

4.9 ( 9 )



Annonces





« Nina » du 26 Août 2020. Et voilà c’est terminé. Ce soir France 2 achève la rediffusion de la saison 4 de sa série médicale « Nina ». Ultime rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr sur France.TV pour les épisodes en replay.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Nina » du 26 août 2020 : les épisodes de ce soir

Ce soir (re)découvrez les épisodes 8, 9, 10 de la saison 4.

« Ne dis jamais » : Une amie de Nina amène sa fille à l’hôpital car celle-ci semble souffrante. Sachant que l’adolescente a survécu à une grave leucémie il y a sept ans, Nina s’inquiète. Le docteur Proust prend un charge un chanteur à succès des années 80 qui souffre de surmenage. Ses analyses laissent croire à une tentative de suicide à l’aide de barbituriques. Or, l’ex star se défend d’avoir voulu mettre fin à ses jours. Pendant ce temps, l’équipe médicale décide de prélever un échantillon de moelle osseuse à la jeune patiente souffrante, dans le but de vérifier si elle ne fait pas une grave rechute…

« D’une rive à l’autre » : La mère de Nina réapparaît après avoir disparu. Elle a passé la nuit à l’hôtel, sans dormir, pour réfléchir à la situation. Elle regrette qu’Antoine ne lui ait pas dit toute la vérité au sujet de sa situation familiale. Elle choisit néanmoins d’aller de l’avant. Elle refuse toutefois de jouer le rôle de seconde mère. Plus tard, alors que Nina marche dans la rue, elle découvre un jeune homme malade, qui a dormi dehors. Elle le conduit aussitôt à l’hôpital. Il y subit les premiers examens, mais refuse de donner son identité. Les médecins ne croient pas à une simple grippe. Dans le service, une dame âgée et déprimée reçoit toute l’attention des praticiens…



Annonces





« Cours toujours » : Pour la bonne cause, Nina et le personnel de l’hôpital participent à la Course pour la vie. Joanna, en rémission, a de la fièvre. Une prise de sang devrait révéler la nature de sa maladie. Elle commence même à tousser. Elle espère la visite de Steve, avec qui elle vient de se disputer. Pendant ce temps, en courant, une chirurgienne fait un malaise. Elle souffre de problèmes de tension. Le docteur Proust l’examine. Elle en profite pour lui proposer de dîner avec elle. Il accepte…

Le saviez-vous ?

Cette saison 4 a été diffusée une première fois en octobre 2018 sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés