« Un homme à la hauteur » avec Jean Dujardin et Virginie Efira : 5 choses à savoir sur le film de M6 ce soir

« Un homme à la hauteur » avec Jean Dujardin et Virginie Efira, c’est votre film du samedi soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et bien sûr sur 6play pour voir ou revoir le film depuis tous vos appareils connectés. Attention pas de replay comme pour tout film de cinéma.



« Un homme à la hauteur » : histoire, résumé, synopsis

Diane est une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Un jour, Diane reçoit un coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, Diane est sous le charme et un rendez-vous est fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…

Casting

Un film signé Laurent TIRARD, et avec dans les rôles principaux :

Jean DUJARDIN (Alexandre)

Virginie EFIRA (Diane Duchêne)

Cédric KAHN (Bruno Cassoni)

Stéphanie PAPANIAN (Coralie)

César DOMBOY (Benji)

Manoëlle GAILLARD (Nicole)

François-Dominique BLIN (Sébastien)



5 choses à savoir sur votre film

– Il s’agit du remake du film argentin « Corazón de León » de Marcos Carnevale;

– Dans le film Alexandre, le personnage campé par Jean Dujardin, ne mesure que 1m36. Le comédien mesurant en réalité 1m82, il a donc fallu user de quelques effets spéciaux. Notez qu’il a toutefois joué certaines scènes à genoux;

– Jean Dujardin aurait accepté le rôle moins de 24 heures après avoir lu le scénario;

– Box-office : petit succès dans les salles françaises avec seulement 696 909 entrées;

– Audience : pour sa première diffusion en clair sur M6, c’était en janvier 2019, le film a convaincu 2.82 millions de téléspectateurs.

« Un homme à la hauteur » : bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce officielle de votre film…

Et pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

