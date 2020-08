« Fort Boyard » du 22 Août 2020 : l’équipe et les invités de ce soir (Elsa Esnoult, Gérard Vivès, Sandrine Quétier…)

4.2 ( 5 )



« Fort Boyard » du 22 août 2020. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 7ème numéro de cette 31ème saison. Une saison couronnée de succès puisqu’elle rencontre un vif succès d’audience chaque samedi soir.



« Fort Boyard » du 22 Août 2020 : équipe et invités d’aujourd’hui

Et dans l’équipe de ce soir nous retrouverons : Julien Arnaud, Elsa Esnoult, Gus, Gérard Vivès, Sandrine Quétier.

L’Equipe jouera au profit de l’Association Tombée du nid, née d’une histoire familiale hors normes. En 2013, Clotilde et Nicolas Noël, parents de six enfants, décident d’adopter Marie, une petite fille pupille de l’Etat, porteuse de trisomie 21. Deux ans plus tard, Clotilde publie un livre, intitulé Tombée du nid, qui raconte ce parcours d’adoption singulier.



Devant l’ampleur du phénomène Tombée du nid, Clotilde et Nicolas Noël décident de fonder une association, initialement financée par les droits d’auteur du livre, pour venir en aide aux familles, sensibiliser à l’importance d’un regard différent sur l’accueil du handicap et accompagner les parents qui souhaitent à leur tour adopter un enfant différent.Dans le même temps, la famille Noël adopte successivement deux nouveaux enfants : Marie-Garance, petite fille polyhandicapée, et Frédéric, atteint d’une pathologie au cervelet.

Active dans toute la France, l’association tombée du Nid se développe aujourd’hui autour de projets ambitieux dont l’objectif est d’amplifier son travail de sensibilisation à l’accueil du handicap, de structurer des réseaux locaux d’aide aux familles, de favoriser l’inclusion des personnes porteuses de handicap, notamment à l’école, et de soutenir les parcours d’adoption.

Fort de cette demande, ils viennent de développer une application « Le Cœur du Nid ».

Site internet : https://www.tombeedunid.fr

« Fort Boyard » du 22 Août 2020 : extrait vidéo

Petit extrait vidéo de l’émission de ce soir…

>

Et juste après…

Dès 23h35 c’et « Fort Boyard, toujours plus fort » qui prend le relais. Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d’épreuves inédites, les candidats tenteront également d’augmenter les gains pour leur association. Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !

Un nouveau succès d’audience ?

Le succès est toujours au rendez-vous au fil des semaines. La semaine dernière par exemple 3.23 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 19.9% du public présent devant son poste de télévision. En part de marché, France 2 était leader et a signé de nouveaux d’excellentes performances sur cibles.

#AUDEINCES : #FortBoyard leader toutes cibles :

📌 3 228 000 Tvsp / 19,9% PdA en 4+ ✅ 25,7% PdA en FrdA

✅ 46,7% PdA en 4/10

✅ 42,9% PdA en 15/24 🚨 Record de la saison en FrdA et 15/24 ans 👏@olivierminne, personnages et aux participants pic.twitter.com/vN47hz2S0i — ALPfr (@Alpfr) August 16, 2020

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort … « Fort Boyard » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV.

