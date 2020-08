Un si grand soleil : Claire perdue, Anissa et Arthur se rapprochent, ce qui vous attend lundi 24 août (épisode n°464 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est le début du week-end et vous vous demandez peut être ce qui vous attend lundi dans « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que l’épisode 464 du lundi 24 août, Claire va se retrouver perdue entre Joshua et Florent…



En effet, alors qu’à la paillotte Sofia l’interroge sur son collègue, Claire affirme qu’ils ne sont que collègues et part bosser…



Et à l’hôpital, Claire explique à Joshua qu’elle n’a pas répondu à ses messages car elle veut oublier ce qu’il s’est passé entre eux… Joshua aimerait qu’ils restent amis mais Claire ne veut garder qu’une relation strictement professionnelle.

David, l’infirmier, s’aperçoit que Joshua a la main qui tremble… Il en parle à Claire, qui surprend une conversation téléphonique et comprend que Joshua a des problèmes avec la mère de ses enfants. Elle le voit entrain de pleurer… Claire lui avoue qu’elle ne sait pas où elle en est car elle aime Florent. Joshua lui conseille de vivre l’instant présent.



Quand elle rentre chez elle, Claire découvre que Florent lui a préparé un dîner romantique. Elle lui dit qu’elle l’aime…

De son côté, Arthur se rapproche d’Anissa, avec qui il a fabriqué un cerf-volant.

Rendez-vous lundi 24 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

