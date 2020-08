Un si grand soleil : Akim et Lucille se retrouvent, Inès en colère, ce qui vous attend vendredi 21 août (épisode n°463 en avance)

4.5 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer aujourd’hui dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que l’épisode 463 du vendredi 21 août, Akim et Lucille vont finalement se retrouver !



En effet, Akim invite Lucille à boire un verre et elle accepte…



Akim confie à Lucille qu’elle lui a beaucoup manqué et qu’il ne veut pas la perdre une seconde fois. Ils décident de vivre une relation légère le temps de voir où ça les mène…

De son côté, Inès est remontée contre Enzo. Il lui explique que c’était un erreur et lui présente ses excuses, mais elle les refuse… Enzo rentre chez lui et explique tout à son père et Claire. Florent lui assure que tromper et mentir n’est pas bon pour un couple… Claire culpabilise vis à vis de son aventure avec Joshua !



Quant à Elisabeth, elle affronte seule l’enterrement de Hugues…

Rendez-vous vendredi 21 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

