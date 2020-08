Plus belle la vie : ce soir, Alison arrêtée par la police (résumé + vidéo de l’épisode 4090 PBLV du 21 août 2020)

4.4 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4090 du vendredi 21 août 2020 – Alison est arrêtée par la police ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, elle est soupçonnée du meurtre d’Alex Melmont et Abdel vient la voir en tant qu’avocat, avec son médicament anti-rejet…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4090

Alison est arrêtée et les Fedala ont peur qu’elle parle à la police tout comme elle s’est confiée à Melmont. Elle explique qu’elle a voulu faire disparaitre des vidéos de sa thérapie qui est personnelle et intime. Pour Revel, Alison cache des choses. Laetitia essaie d’en savoir plus sur l’enquête auprès de Patrick. Malgré les fautes de Stan commises dans le passé, Sabrina croit en lui. Ariane et Isabelle se trouvent dans la villa luxueuse d’Ariane quand cette dernière attrape une carte SD et la lit…

Clément, irrationnel, déverse toute sa colère sur Théo et le fait tomber. Sans faire attention, Clément met le feu à la maison. Tout le monde est sauvé mais Coralie reste coincée à l’intérieur. Théo ne peut se lever et gémit de douleur. C’est Clément qui part secourir Coralie…



Blanche et Claire comprennent, inquiètes, que Lila veut faire un spectacle. Claire se fait mal mais à l’hôpital, Léa voit bien qu’elle n’a rien…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4090 du 21 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

