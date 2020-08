Un si grand soleil : Eliott indic, Hugues piège Arthur, ce qui vous attend mercredi 12 août (épisode n°456 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Encore une semaine agitée dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend demain, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 456 du mercredi 12 août, Eliott devient indic pour la police !



En effet, Justine fait marcher ses relations et elle rencontre le procureur Bernier pour défendre le cas d’Eliott…



Justine est pour le moins convaincante et elle réussit à le convaincre qu’il a tout intérêt à libérer Eliott afin de l’utiliser comme indic !

Bernier reçoit alors Eliott et lui propose un marché : il risque jusqu’à 10 ans de prison mais s’il accepte de collaborer avec la police en devant indic, il échappera à sa peine et aucune charge ne sera retenue contre lui ! Eliott accepte et Justine annonce la bonne nouvelle de la libération de son fils à Eve.



Bernier informe alors Becker de sa décision et ils montent une confrontation bidon entre Eliott et Josh… Après celle-ci, Clément met en garde Eliott et lui demande de ne plus jamais approcher Emmy.

De son côté, Emmy annonce à sa mère sa décision de quitter Montpellier pour tourner la page. Elle a été ravie de retrouver sa mère mais a besoin de s’éloigner…

Quant à Elisabeth, Guilhem l’informe que Hugues n’est plus chez elle et qu’il a récupéré toutes ses affaires. Elle retourne donc chez elle, bien que méfiante, pour récupérer les siennes avant de retourner chez Julien.

Hugues donne rendez-vous à Guilhem pour lui faire une contre-proposition : il veut 1,5 million d’euros pour accepter le divorce ! Elisabeth accepte mais Hugues n’a pas dit son dernier mot… Il piège Arthur en se faisant passer pour une adolescente fan de jeux vidéos ! Ils échangent des messages…

Rendez-vous mercredi 12 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

