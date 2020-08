Un si grand soleil en avance : Elisabeth se réconcilie avec sa famille (résumé + vidéo épisode n°454 du 10 août 2020)

5 ( 3 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses semblent enfin s’apaiser et s’arranger pour la famille Bastide ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil »… En effet, après avoir quitté Hugues, Elisabeth retrouve les siens et ils se réconcilient !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 454

Elisabeth est tombée de haut en comprenant qu’elle s’était faite avoir par Hugues. Julien vient la chercher et elle lui présente ses excuses pour ne pas l’avoir cru et avoir été désagréable… Elisabeth confie à son fils qu’elle s’en veut d’avoir très mal réagi face à Manon. Mais une fois arrivés chez Julien, Manon et Arthur rassurent leur grand-mère : ils ne lui en veulent pas ! Et Alice lui annonce qu’ils lui ont préparé une belle chambre et son plat préféré.

Et de son côté, Gérald ne sait plus à quel saint se vouer. Pendant ce temps, Emmy se confie à sa mère, et Guilhem essaie de trouver les bons arguments.



Annonces





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés