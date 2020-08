Un si grand soleil en avance : Inès et Enzo, la rupture (résumé + vidéo épisode n°463 du 21 août 2020)

4.3 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode –Rien ne va plus entre Enzo et Inès ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Inès décide de rompre avec Enzo après avoir appris son infidélité !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 463

Après avoir surpris une conversation entre Lucille et Enzo à la coloc, Inès a compris que son petit-ami l’a trompée. Et les excuses d’Enzo ne suffisent pas à calmer sa colère… Inès est trop déçue d’Enzo et lui annonce que c’est fini entre eux !

Et tandis qu’Elisabeth se sépare définitivement d’un être cher, Louise se rend compte qu’Akim ne sait plus trop où il en est.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

