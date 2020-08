Plus belle la vie en avance : Alison exclue des Fedala (vidéo PBLV épisode n°4095)

5 ( 5 )



Rien va plus pour Alison vendredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’Alison a parlé à la police et qu’Elsa a été arrêtée, elle se sent clairement exclue de la famille Fedala.



Abdel annonce à Alison qu’Elsa lui a demandé d’être le tuteur légal de Nisma et Bilal.



Abdel culpabilise de ce qui arrive à Elsa, qui risque de nombreuses années de prison et il veut réparer en assumant cette charge. Alison aimerait assumer avec lui pour réparer… Mais Abdel lui explique que c’est pas certain qu’Elsa accepte…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4095 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4095 du 28 août 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : la vérité sur Melmont, Stan de retour, Elsa arrêtée (infos PBLV ) en cliquant ICI

