Un si grand soleil : Justine protège Eliott, Emmy s’en va, ce qui vous attend mardi 11 août (épisode n°455 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine débute à peine et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 455 du mardi 11 août, Justine va finalement protéger Eliott et réussir à le tirer d’affaire !



En effet, Justine fait marcher son réseau et rencontre le procureur Bernier pour lui parler d’Eliott…



Justine est très persuasive et réussit à le convaincre qu’il a tout intérêt à libérer Eliott afin de l’utiliser comme indic !

Bernier reçoit alors Eliott et lui propose un marché : il risque jusqu’à 10 ans de prison mais s’il accepte de collaborer avec la police en devant indic, il échappera à sa peine et aucune charge ne sera retenue contre lui ! Eliott accepte et Justine annonce la bonne nouvelle de la libération de son fils à Eve.



Bernier informe Becker de sa décision et ils montent une confrontation bidon entre Eliott et Josh… Après celle-ci, Clément met en garde Eliott et lui demande de ne plus jamais approcher Emmy.

De son côté, Emmy annonce à sa mère sa décision de quitter Montpellier pour tourner la page. Elle a été ravie de retrouver sa mère mais a besoin de s’éloigner…

Rendez-vous mardi 11 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

