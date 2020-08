« Joséphine ange gardien » du 11 août 2020 : ce soir l’épisode “T’es ki toi ?”

5 ( 3 )



« Joséphine ange gardien » du 11 août 2020. Ce soir l’ange préféré des téléspectateurs est en mode rediffusion. TF1 rediffuse en effet l’épisode en deux parties « T’es ki toi ? ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« Joséphine ange gardien » du 11 août 2020 : votre épisode en quelques lignes

Mélanie, 17 ans, est une adolescente dyslexique en perte de vitesse à l’école et fragilisée par une rupture amoureuse douloureuse, quand elle apprend brutalement qu’elle est une enfant adoptée. En perte de repère et en crise avec ses parents adoptifs, Mélanie va décider de rencontrer sa mère biologique… Joséphine aura pour mission de l’accompagner dans cette quête d’identité tout en l’aidant à accepter et dépasser sa dyslexie qui l’handicape.

Casting

Au casting de cet épisode : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Axelle Dodier (Mélanie Chamanier), Sophie Duez (Anne Chamanier), Clémence Thioly (Julie Destrade), Franck Adrien (Patrice Chamanier), Oscar Lesage (Anthony Destrade), François Dominique Blin (Sébastien Baccarelli), Jules Fabre (Enzo), Amélie de Vautibault (Prof de français), Isalinde Giovangigli (Madame Duprey), Edith Saulnier (Nina), Pauline Bression (Marie), Sophia Johnson (Assistante sociale), Hélène Milano (La psychologue), Alexandre Faraut (Renaud), Malik Elakehal El Miliani (Chauffeur accident), Jean-Marc Michelangeli (Animateur radio)



Nouveau succès d’audience ?

N’en déplaise à certains, Joséphine reste une valeur sûre pour TF1. La semaine dernière le double épisode en rediffusion “La femme aux gardénias” s’est classé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 2.97 millions de téléspectateurs et 16.4% de part de marché sur l’ensemble du public.

