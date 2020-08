Un si grand soleil : Lucille rencontre Enzo, Eliott passe à l’action, ce qui vous attend vendredi 14 août (épisode n°458 en avance)

4.6 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 458 du vendredi 14 août, Eliott va devoir passer à l’action puisque le procureur lui confie sa première mission en tant qu’indic.



Alors qu’Emmy est partie pour Paris et qu’Eliott est dévasté, le procureur lui donne rendez-vous…



Bernier explique à Eliott qu’il a deux mois pour récolter des infos sur un suspect, sinon il devra retourner en prison !

De son côté, Eve est toujours mal à l’aise vis à vis de Justine. Elle se sent redevable et lui en parle… Mais même si Justine la met à l’aise et qu’elle lui assure qu’elle n’attend rien en retour, Eve s’éloigne et refuse même un week-end à l’île de Ré…



Quant à Lucille, elle se rend au dîner organisé par Ludo et Johanna. Mais sur place, Gauthier ne lui plait pas et elle préfère prendre la fuite… Elle fait alors la connaissance d’Enzo, déçu d’Inès, qui boit une vodka. Il ment à Lucille sur son âge et affirme être en fac de lettres… Le courant passe bien entre eux.

Rendez-vous vendredi 14 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

