« Maman a tort » du 14 août : ce soir les épisodes 4, 5 et 6 (final)

« Maman a tort » du 14 août 2020. Ce soir c’est déjà l’heure du final pour votre mini-série en 6 épisodes « Maman a tort » . Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi dès maintenant puis en replay sur France.TV durant 7 jours.



« Maman a tort » du 14 août 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

Épisode 4 : Toujours sans nouvelles de Vasile, Marianne se montre de plus en plus inquiète. Par ailleurs, le petit Malone fait des dessins particulièrement sanglants et parle à sa mère avec désarroi d’un ogre censé venir le chercher. De son côté, Papy se rend à Montbéliard, où un témoin a déclaré avoir aperçu Zerda dans une station-service. Il s’agit d’agir au plus vite dans l’espoir de retrouver sa trace dans les meilleurs délais…

Épisode 5 : Lucas trouve l’origine de la peluche de Malone, un petit animal ressemblant à un cochon d’Inde originaire d’Amazonie. Le modèle est vendu à Cayenne. Il y aurait donc un lien entre le jeune garçon avec La Guyane, et donc le casse de Deauville. Alors qu’ils se trouvent dans l’appartement de la maman de Malone, les enquêteurs entendent le téléphone sonner. En décrochant, ils comprennent que c’est l’enfant qui appelle et réclame sa maman. Celui-ci court un grave danger. Par ailleurs, les résultats des tests ADN permettent d’exclure la paternité de Dimitri. Tout l’équipe s’active pour retrouver Malone au plus vite, mais ses ravisseurs restent insaisissables…



Épisode 6 : Ayant réussi à échapper à l’ogre, Malone, qui se retrouve tout seul, parvient à se réfugier dans un entrepôt du voisinage. Heureusement, Angie ne tarde pas à le retrouver et à le mettre en sécurité…

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, et malgré son statut de rediffusion, votre série s’est adjugée la première place des audiences en réunissant 2.11 millions de téléspectateurs pour 12.9% de part de marché.

