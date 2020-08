« Vendredi tout est permis » du 21 Août (inédit) : ce soir VTEP spécial Musique (les invités)

4.9 ( 9 )



Annonces





« Vendredi tout est permis » du 21 Août 2020. Les inédits de VTEP sont de retour ce soir dès 23h30 sur MYTF1 et bien sûr en streaming vidéo et replay sur MYTF1. Et ce soir Arthur vous donne rendez-vous pour un « Vendredi tout est permis » spécial Musique !



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme : de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d’invités d’exception… Une émission sans filtre avec de nouveaux visages mais aussi de nouvelles épreuves.

« Vendredi tout est permis » du 21 Août 2020 : les invités d’Arthur

Et pour ce numéro placé sous le signe de la bonne humeur, Arthur sera entourés de : Issa Doumbia, Booder, Leila Ben Khalifa, Anne-Sophie Girard, Tony Saint Laurent, Willaxxx et Zatis.

Comme dans tout numéro de VTEP qui se respecte, notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l’émission : Speed-Quiz, Décor Penché, Casting Pub, Berceuse, ABC Story, Air Band ou encore Le VTEP Buzz.



Annonces





Vidéo

On se met dans l’ambiance avec une petite vidéo de ce qui vous attend ce soir sur TF1 juste après « Good Singers »

Envie d’une bonne dose de rire ? Séquences cultes en perspective ce soir dans « Vendredi tout est permis ». Bref, mais vous l’aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur garantie ! Rendez-vous dès 23h30 sur TF1 et MYTF1 avec Arthur et tous ses invités.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés