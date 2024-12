« Vendredi tout est permis » : qui sont les invités du VTEP spécial Noël de ce 6 décembre 2024 ?

Publicité





« Vendredi tout est permis » : qui sont les invités du VTEP spécial Noël de ce vendredi 22 décembre 2023 ? C’est Noël avant l’heure dans « Vendredi tout est permis ». Ce vendredi soir sur TF1 et en replay sur MYTF1, Arthur vous offre une soirée exceptionnelle entouré de nombreux invités. Un objectif et un seul : vous divertir !











Arthur vous invite à une soirée exceptionnelle pour terminer l’année 2024 en beauté et dans la bonne humeur ! Une pléiade d’invités sera réunie pour affronter les légendaires épreuves de « Vendredi tout est permis ».

BOODER, CHANTAL LADESOU, FLORENT PEYRE, JARRY, AHMED SYLLA, INÈS VANDAMME et MANU PAYET relèveront des défis cultes comme « Le dernier mot », « One word song », « Mot interdit » ou « ABC story ». Mais ce n’est pas tout : de nouvelles épreuves délirantes telles que « VTEP cabine » et « Peluches attack » feront leur apparition.

La soirée sera également marquée par des performances exceptionnelles des BLACK BLUES BROTHERS, du magicien KLEK ENTOS, et des iconiques DANSEUSES DU MOULIN ROUGE.



Dans la seconde partie, TAREEK, CHRISTOPHE LICATA, CAMILLE CERF, ISSA DOUMBIA, CHRISTOPHE BEAUGRAND, IRIS MITTENAERE et CARTMAN s’attaqueront à des jeux comme « Let’s dance », « Pixel game », « Speed quiz » et « ABC Story », tout en découvrant la toute nouvelle épreuve : « IA à la chaîne ».

Et ce n’est pas tout : les magiciens ANTONIO et GUS émerveilleront les invités avec des tours de magie toujours plus époustouflants.

Ne manquez pas cette soirée inédite avec Arthur et ses invités, pleine de rires, de surprises et d’énergie. Rendez-vous vendredi, car le vendredi… tout est permis !