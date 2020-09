« 9-1-1 » du 10 septembre 2020 : deux épisodes inédits de la saison 3 ce soir sur M6

4.4 ( 16 )

« 9-1-1 » du 10 septembre 2020. Le charme de notre équipe d’urgence préférée devrait de nouveau opérer ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces





« 9-1-1 » du 10 septembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Saison 3 – épisode 5 : La rage au ventre

Une confrontation a lieu entre la brigade 118 et Buck dans le cadre des procédures engagées par ce dernier. Michael, May et Harry vivent un contrôle routier durant lequel les policiers dérapent. Heureusement, May a tout filmé. Eddie et Lena se rapprochent.

Saison 3 – épisode 6 : Monstres

C’est la période d’Halloween. La brigade 118 intervient pour porter secours à deux jeunes attaqués par des corbeaux. Pourtant réintégré, Buck est mis à l’écart par ses coéquipiers. Maddie se rapproche d’une femme qu’elle suspecte d’être victime de violences conjugales.



Annonces





Ces deux épisodes inédits seront suivis de 4 épisodes en rediffusion

« 9-1-1 » du 10 septembre : un nouveau carton d’audience ?

La semaine dernière, et malgré la concurrence de « Grand Hôtel », les équipes 9-1-1 ont signé une très belle performance d’audience se permettant même de griller la politesse à TF1 en se classant leader auprès des ménagères et plus généralement sur le public de moins de 50 ans.

Qu’en sera t-il ce soir ? Les équipes de 9-1-1 conserveront-elles le leadership auprès des cibles commerciales ? Réponse vendredi matin.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés