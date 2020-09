Audiences TV prime 15 septembre : « La stagiaire » largement en tête, « Big Little Lies » touche le fond

4.8 ( 10 )



Annonces





Audiences TV prime 15 septembre 2020. Hier soir « La stagiaire » de France 3 a tout écrasé sur son passage. Jusqu’à 5.14 millions de téléspectateurs (22.6% de PDA) pour le premier épisode inédit de la soirée. Moyenne 4.78 millions pour les deux épisodes.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime 15 septembre 2020 : d’autres chiffres

Déception pour M6 et sa mini-série « Un homme ordinaire » inspièrée de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Portés par Arnaud Ducret et Emilie Dequenne, les deux premiers épisodes n’ont suscité la curiosité que de 2.32 millions de personnes soit 11.2% de l’ensemble du public. Place de leader toutefois auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 21.6%.

France 2 suit avec le prime inédit d' »Affaire conclue ». Hier soir un spécial patrimoine. Et les fidèles ont été rendze-vous puisque 2.04 millions de chineurs étaient présents. La part de marché atteint 10.8% sur les 4 ans et plus.



Annonces





De son côté TF1 proposait la suite et la fin de la saison 1 de « Little Big Lies ». Et cela pas passionné grand monde. À peine 2.09 millions de téléspectateurs et 9.3% de pda pour le premier épisode, puis 1.77 million pour le second (pda 10.2). Bref c’est un flop !

W9 complète le top 5 avec la rediffusion du film « Nos jours heureux » vu ou revu par 966.000 cinéphiles (pda 4.7%)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés