Annie Cordy est morte !

Triste nouvelle que l’on apprend ce vendredi soir puisqu’Annie Cordy a été retrouvée morte à son domicile de Vallauris, selon les informations publiées par Nice Matin et confirmée par l’AFP qui cite la famille de la chanteuse.



Agée de 92 ans, l’inoubliable interprète de « Tata Yoyo », a été retrouvée morte par les pompiers, victime d’un arrêt cardiaque.

Chanteuse belge, Annie Cordy avait enregistré plus de 700 chansons au style enjoué et festif, joué dans une vingtaine de comédies musicales et d’opérettes, une quarantaine de films, une trentaine de séries et téléfilms, une dizaine de pièces de théâtre, donné près de 10 000 galas.

En France, elle avait été décorée Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres en 1992.



