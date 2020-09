Un si grand soleil : Akim menacé, Anissa fait le mauvais choix, ce qui vous attend lundi 7 septembre (épisode n°476 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end débute et si vous êtes accro à la série quotidienne « Un si grand soleil », vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend lundi. Alors on peut déjà vous dire que l’épisode 476 du lundi 7 septembre, Akim va être menacé…



En effet, alors que Manu a des doutes sur Akim, le commissaire Becker préfère clore l’enquête sur l’accident de parapente, il ne croit pas au sabotage.



Akim, prêt à recraquer pour les médicaments, reçoit un appel anonyme de quelqu’un qui affirme connaître son secret ! Et alors que Bilal le met en garde pour son travail, Akim ne veut pas revenir chez L Cosmétiques.

De son côté, Anissa fait le choix de rester en couple avec Stan, qui n’hésite pas à dealer de la drogue devant elle ! Arthur l’invite à la plage avec la bande mais Antonin prend mal le fait qu’Anissa vienne avec Stan… Il n’hésite pas à l’insulter devant tout le monde et Anissa reproche à Antonin de ne pas assumer ses sentiments.



Rendez-vous lundi 7 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

