Audiences TV prime 17 septembre : « Grand Hôtel » en tête (TF1), « 9-1-1 » leader sur cibles (M6)

Audiences TV prime 17 septembre 2020. C’est faible mais c’est leader. Hier soir la saga de TF1 « Grand Hôtel » s’est imposée mais sans briller avec 3.68 millions de téléspectateurs et 18.9% de part de marché sur l’ensemble du public.



Audiences TV prime 17 septembre 2020 : le reste du top 5

On retrouve ensuite le film proposé par France 3 « Boomerang » porté par Laurent Lafitte et Mélanie Laurent. Verdict : 2.39 millions de téléspectateurs et 11.7% de part de marché.

Très belle performance pour M6 et sa série « 9-1-1 ». Les équipes d’urgence ont tenu en haleine 2.27 millions de personnes soit 11% du public présent devant son poste de télévision. Notez toutefois une place de leader auprès du public jeune et féminin avec notamment 23% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats



Les autres chaînes ont franchement souffert. À l’image de France 2 et de son magazine « Envoyé Spécial ». Hier soir les thèmes et sujets abordés n’ont convaincu que 1.68 million de téléspectateurs (pda 8.5%).

Et c’etst TMC qui complète le top 5 avec la rediffusion du film catastrophe « San Andreas ». Il a fait ‘vibrer » 999.000 cinéphiles (pda 5.3%).

