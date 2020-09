« San Andreas » ce soir sur TMC : 5 choses à savoir sur le film porté par Dwayne Johnson

4.9 ( 11 )



« San Andreas » est en mode rediffusion ce soir sur TMC. Un film catastrophe signé Brad Peyton et avec dans les rôles principaux : Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd, Archie Panjabi ou bien encore Paul Giamatti. À voir ou à revoir dès 21h15 sur TMC en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1/TMC



« San Andreas » : synopsis

Le professeur Lawrence Hayes étudie les séismes à l’institut de technologie de Californie. Il pense avoir trouvé un moyen de les prévoir et ainsi de mieux les anticiper. Lorsqu’un essaim sismique de faible intensité est repéré dans le Nevada, il se rend sur place pour vérifier si sa théorie est juste. Mais alors qu’il se félicite d’avoir établi un modèle de prévision, la terre se met violemment à trembler, réduisant en poussière l’imposant barrage non loin de là. Ces secousses ne sont que les premières d’une terrible série qui devrait se diriger de Los Angeles à San Francisco, le long de la faille de San Andreas.

Raymond Gaines, en pleine instance de divorce suite à un drame familial, est le chef des pompiers de Los Angeles. Après les terribles secousses qui ont dévasté la zone Sud du Nevada, il est envoyé en renfort pour le week-end. Ce contretemps l’empêche d’accompagner à Seattle sa fille Blake qui doit faire sa rentrée à la fac. La jeune fille accepte de s’y rendre avec le nouveau petit ami de sa mère, qui lui propose de la déposer après avoir fait une halte par ses bureaux de San Francisco. Alors que Ray quitte Los Angeles en hélicoptère, il reçoit un appel de sa femme : elle est coincée en haut d’un immeuble menaçant de s’effondrer suite à de violentes secousses. Il fait immédiatement demi-tour pour la secourir. Il ne le sait pas encore, mais à 600km, sa fille est elle aussi en danger, coincée dans une voiture dans un parking souterrain. Et la terre n’a pas fini de trembler…

Et vous ? Pourriez-vous sauter dans le vide si votre vie en dépendait ? 🥵😯 #SanAndreas pic.twitter.com/hsN6BaUCk9 — TMC (@TMCtv) September 17, 2020



« San Andreas » ce soir sur TMC : 5 choses à savoir sur votre film

– Succès au box-office avec 473 millions de recette à travers le monde;

– Une suite, dont l’action se déroule cette fois sur la ceinture de feu du Pacifique, est d’ores et déjà prévue. Elle rassemblera les comédiens principaux autour du même réalisateur;

– Le compositeur Andrew Lockington s’est inspiré des sons réels de la fameuse faille de San Andreas pour composer la musique du film;

– La production a du revoir sa copie après le violent tremblement de terre ayant frappé Népal. Et c’est toute la promotion du film qui a été revue…

– Pour l’anecdote, une grande partie du film a été tournée en Australie.

Vidéo

Et on termine comme toujours par la bande-annonce…

Ce soir sur TMC vous n’avez pas fini de trembler avec « San Andreas » …

