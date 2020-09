« Envoyé Spécial » du 17 septembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir (VIDEOS)

4.9 ( 8 )



Annonces





« Envoyé Spécial » du 17 septembre 2020 – Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 17 septembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Ma vie avec ou sans voiture ?

Un reportage de Raphaële Schapira, James de Caupenne et Anne Cohen.

Xavier est un homme pressé : entrepreneur, patron d’une vingtaine de salariés, il enchaîne chaque jour les rendez-vous aux quatre coins de l’agglomération toulousaine. Il ne se déplace qu’en voiture. Malgré les bouchons et la pollution, pas question pour lui d’y renoncer.



Annonces





Jean-Marc, lui, est un amoureux du grand air. Depuis quinze ans, cet ingénieur informatique écolo se rend au travail à vélo. Il parcourt entre 12 et 15 kilomètres par jour et milite pour une ville plus saine et moins bruyante où les voitures seraient reléguées au parking.

Pour « Envoyé spécial », tous les deux ont accepté de passer quelques jours ensemble et de confronter leurs choix. A l’heure où tous les Français s’interrogent sur leur mode de transport, Jean-Marc réussira-t-il à convaincre Xavier d’abandonner sa voiture ?

✔️ Les voisins heureux !

Un reportage de Camille Le Pomellec avec Premières Lignes.

Un toit, plusieurs générations, c’est possible ! A Villeneuve -d’Ascq, près de Lille, onze seniors ont emménagé depuis deux ans avec cinq familles, dont treize enfants, dans un immeuble qu’ils se sont fait construire. Chacun a son appartement mais ils partagent un jardin, un atelier, une buanderie, un studio pour les invités…

« Envoyé spécial » a suivi Régis et Françoise, 76 ans, les pionniers de l’aventure. Marie-Hélène, la doyenne de 80 ans, affronte les premiers signes du grand âge. Marie, célibataire divorcée de 76 ans, a enfin pu trouver un logement autonome tout près du sien pour son fils Laurent. Les anciens animent des ateliers pour les plus petits ; en échange, les parents font les courses pour les plus âgés. Solidarité, partage, éclats de rire : une vie en commun qui n’est pas sans parfois créer quelques frictions !

✔️ Indonésie, l’archipel englouti

Un reportage de Raphaële Schapira avec Mathieu Dreujou et Adrien Bellay.

L’Indonésie compte 13 466 îles et 265 millions d’habitants. Et une partie de cet archipel, le plus grand et le plus peuplé du monde, s’enfonce dans la mer. Raphaële Schapira s’est rendue sur la côte nord de l’île de Java. Les villageois y sont constamment inondés, des hameaux coupés du monde, accessibles uniquement par bateau. Certaines maisons sont surélevées, d’autres déjà englouties par les flots et la végétation. A l’école, les enfants suivent les cours les pieds dans l’eau. Un décor apocalyptique qui fait craindre des épidémies.

A Jakarta, la capitale (11 millions d’habitants), les autorités prévoient de déplacer toutes les administrations et de construire une ville nouvelle en pleine forêt vierge. Et pour sauvegarder les autres quartiers de la ville, d’immenses digues sont prévues. La montée des eaux n’est pas seule en cause. Le pompage des nappes phréatiques, la surpopulation et le développement industriel affaissent les sols. C’est toute une partie du pays qui coule littéralement.

Au sommaire d’#EnvoyeSpecial, ce jeudi : 🚲 Ma vie avec ou sans voiture

🏠 Les voisins heureux

💧 Indonésie : l’archipel englouti 📺 21h05 sur @France2tv ! pic.twitter.com/i5gfRVckN8 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) September 15, 2020

N’oubliez pas que vous pouvez commenter l’émission sur la page Facebook officielle de l’émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés