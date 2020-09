Audiences TV prime lundi 14 septembre : « L’amour est dans le pré » (M6), « Clem » en difficulté (M6)

4 ( 4 )



Audiences TV prime lundi 14 septembre 2020. Retour gagnant pour « L’amour est dans le pré » sur M6. L’émission faisait son grand retour avec la belle Karine le Marchand et les agriculteurs de cette nouvelle saison. Hier soir l’ouverture des courriers et déjà les premiers pas à la ferme…



Vous étiez en effet 3.47 millions de fidèles à suivre la première partie (pda 15%) et encore 3.18 millions à suivre la seconde (pda 16.3%)

Audiences TV prime lundi 14 septembre 2020 : le reste du top 5

Hier soir France 2 proposait le final de la série portée par Laura Smet « La garçonne ». Les deux derniers épisodes ont réuni 3.28 millions de personnes soit 15 % du public présent devant son poste de télévision.



Sur TF1 c’était le grand retour de « Clem » pour une 10ème saison inédite et ce après plus d’un an d’absence. Oui mais ce retour a été compliqué avec seulement 2.70 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 13.1% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

On retrouve ensuite France 3 et le magazine de Stéphane Bern « Secrets d’histoire ». Hier soir il était consacré à l’ingénieur Vauban. 2.39 millions de passionnés d’histoire ont répondu à l’appel (pda 10.9%)

W9 complète le top 5 avec la rediffusion du film « Evasion » avec Sylvester Stallone. 1.03 million d’amateurs de gros bas étaient au rendez-vous (pda 4.8%).

TMC était juste derrière avec « Expendables : Unité spéciale » vu ou revu par 1 million de cinéphiles (pda 4.9%).

