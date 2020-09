Jean-Pierre Pernaut confirme qu’il quitte le 13 heures de TF1 avant la fin de l’annéel

4.2 ( 11 )



Jean-Pierre Pernaut confirme qu’il quitte le le 13 heures de TF1 ! C’est une page de l’histoire de la télévision qui va bientôt se tourner. En effet, et selon une information du Figaro, Jean-Pierre Pernaut va quitter les rênes du 13 heures avant Noël.



C’est lui qui aurait pris la décision de passer le relais et non la chaîne qui l’aurait poussé vers la sortie. En même temps c’était une évidence étant donné les audiences incroyables qu’il réalise chaque midi. Ce choix aurait été acté lundi soir et il vient d’être officiellement confirmé par Jean-Pierre Pernaut sur son compte Twitter.



Jean-Pierre Pernaut va quitter le 13 heures mais reste sur TF1

Et s’il a décidé de lever le pied après 32 ans de bons et loyaux services, le journaliste de 70 ans n’a pas l’intention de quitter la chaîne. Il devrait continuer d’apporter son expérience et son talent au service d’opérations spéciales, lors de grands événements d’information mais aussi dans le cadre des opérations du 13 heures comme « SOS Villages » ou « les plus beaux marchés de France ».

Jean-Luc Reichmann ému…

Très vite Jean-Luc Reichmann a réagit en saluant celui qui l’a accompagné chaque midi durant toutes ces années… « Tu vas me manquer mon Jean-Pierre » a tweeté l’animateur des 12 coups de midi.