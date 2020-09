Audiences TV prime samedi 12 septembre 2020 : « Meurtres en Lorraine » en tête, « The Voice Kids » leader sur cibles

4.4 ( 9 )



Annonces





Audiences TV prime samedi 12 septembre 2020. Qui a remporté la bataille de audiences hier soir en première partie de soirée ? Voici la réponse…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





La première place revient à France 3 et sa soirée « Meurtres à … ». Le premier téléfilm de la soirée « Meurtres en Lorraine » a convaincu 4.16 millions de personnes soit 21.6 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant la petite lucarne.

Audiences TV prime samedi 12 septembre 2020 : les autres chaînes

TF1 proposait la dernière soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2020 de « The Voice Kids ». Une ultime étape pour permettre aux coachs de finaliser et de compléter leur équipe. Verdict : 3.67 millions de fidèles soit 21.5% de part d’audience globale. Très large domination sur le public jeune et féminin avec par exemple 28.8% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

De son côté France 2 proposait l’avant-dernier numéro de la saison 2020 de « Fort Boyard ». L’exceptionnel parcours de l’équipe de Maud Fontenoy a fait vibrer 2.19 millions d’aventuriers (pda 12.2 %)



Annonces





Sur M6 grand retour de la série « The Rookie : le flic de Los Angeles » pour une deuxième saison inédite. Et on peut parler d’un retour en demi-teinte puisque seuls 1.62 million d’inconditionnels ont répondu à l’appel soit 8.2 % des téléspectateurs. Décidément le samedi soir c’est difficile M6.

Sans surprise, et comme chaque samedi ou presque, France 5 complète le top 5 avec son magazine « Échappées Belles ». En mode rediffusion, il a fait rêver 1.17 millions de personnes (pda 6.1%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés