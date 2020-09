« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 12 septembre : ce soir lancement de la saison 2 sur M6

4.5 ( 11 )



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 12 septembre 2020. C’est parti pour la seconde saison inédite de « The Rookie : le flic de Los Angeles ». Et ça commence ce soir dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« The Rookie : le flic de Los Angeles » : à propos de cette saison 2

❱ Une nouvelle recrue dans cette saison 2 inédite ! Le casting de cette nouvelle saison accueille Mekia Cox, connue du grand public après avoir participé à deux séries à succès : “Once Upon a Time” et “Chicago Med”. Elle interprète Nyla Harper, une enquêtrice aux méthodes bien particulières…

❱ Dans cette deuxième saison, et après que les membres de cette nouvelle équipe aient prouvé leurs capacités à leurs « supérieurs », les agents du poste de police de Mid-Wilshire vont faire face à de nouvelles enquêtes, plus intrigantes et passionnantes les unes que les autres. Entre romances et chaos, leur priorité sera bien le maintien de l’ordre à Los Angeles… mais aussi dans leur vie privée. Une deuxième phase de formation qui s’annonce très intense !

« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 12 septembre 2020 : les épisodes de ce soir

Saison 2 – épisode 1 : Impact

Tandis que le danger continue de planer sur Los Angeles, les recrues reçoivent les résultats de leur dernier examen d’entraînement, ce qui les incite à se remettre en question, notamment West. Nolan vit mal le fait de découvrir pour la première fois un cadavre brûlé. Bradford est très exigeant avec Chen.



Quand Nolan tombe sur son ex, il devient vite… déstabilisé 😅

📺 #TheRookie, nouvelle saison, samedi à 21.05 pic.twitter.com/2KpHvmOElH — M6 (@M6) September 7, 2020

Saison 2 – épisode 2 : Recherche appartement

Nolan fait équipe avec Nick Armstrong, un nouvel enquêteur travaillant la nuit, sur un meurtre qui aboutit à une rencontre inattendue avec une ancienne petite amie. Bradford accepte à contrecœur l’aide de Chen pour se préparer à un examen de sergent. West cherche un nouveau logement.

Ces deux premiers épisodes de la saison 2 seront suivis dès 22h50 de deux épisodes en rediffusion de la saison 1.

« The Rookie : le flic de Los Angeles » est de retour ce soir sur M6. Ne le ratez sous aucun prétexte !

