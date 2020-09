« Pentagon Papers » : 5 choses à savoir sur le film diffusé par France 2 ce soir

4.9 ( 11 )

« Pentagon Papers » est un film signé Steven Spielberg qui met en scène Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie, Carrie Coon, David Cross ou bien encore Bruce Greenwood.



Annonces



Annonces



Annonces





Et il est diffusé pour la première fois en clair ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV depuis vos appareils connectés.

« Pentagon Papers » en quelques lignes

Steven Spielberg dirige Meryl Streep et Tom Hanks dans le film PENTAGON PAPERS, une histoire vraie relatant les premières révélations dans la presse US de secrets d’État.

Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham (Meryl Streep) s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee (Tom Hanks) pour dévoiler un scandale d’État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations.



Annonces





Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d’années, destinées à étouffer des affaires très sensibles…

Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…

5 choses à savoir sur le film

– Ce film est inspiré de faits authentiques, l’affaire des « Pentagon Papers » étant l’un des premiers grands scoops de l’histoire du journalisme américain au début des années 70.

– Aux Etats-Unis le film a plusieurs fois changé de nom. D’abord baptisé « The Post » puis « The Papers » il est revenu au final à son titre initial, à savoir « The Post »

– Ce film a été dédié à la réalisatrice Nora Ephron, décédée en 2012.

– C’est la 5ème collaboration entre Tom Hanks et Steven Spielberg

– Accueil plutôt enthousiaste de la part des critiques, le film a convaincu 1 338 048 spectateurs en France.

« Pentagon Papers » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés







Annonces



Annonces

« Pentagon Papers » à voir ou à revoir ce soir sur France 2.