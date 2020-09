Audiences TV prime samedi 5 septembre 2020 : « Suède – France » large leader (M6), « The Voice Kids » puissant sur cibles (TF1)

4.4 ( 13 )



Audiences TV prime samedi 5 septembre 2020. Sans surprise c’est le match de foot qui opposait la Suède à la France qui s’est largement imposé en tête des audiences de la première partie de soirée de ce premier samedi de septembre. La victoire des Bleus de Didier Deschamps (1 but à 0, ndrl) a fait vibrer 4.74 millions de supporters soit 23 % du public présent devant son poste de télévision).



Audiences TV prime samedi 5 septembre 2020 : les autres chaînes

En seconde position on retrouve le téléfilm de France 3 « Amours à mort ». Il a convaincu 3.56 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 16.8% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Sur TF1 « The Voice Kids » n’a pas à rougir de sa performance. 3.44 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 18.9% des téléspectateurs. De très beaux scores sur cibles avec par exemple 25% de pda auprès des Fem-50 RDA (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl) ou 29% sur les 15-24 ans.



#Audiences #TF1 Belles performances pour #TheVoiceKids présenté par @nikosaliagas avec 📌 3,4 M tvsp Puissant sur cibles : ✅ 25% PdA Fem-50 RDA

✅ 29% PdA 15-24 ans

✅ 23% PdA 15-34 ans Rdv sam prochain sur @TF1 ! pic.twitter.com/8Z3fZ44vSE — TF1 Pro (@TF1Pro) September 6, 2020

Quant au nouveau numéro de « Fort Boyard », l’équipe du jour a tenu en haleine 2.26 millions de téléspectateurs soit 11.6 % de ceux qui avaient choisi de passer cette belle soirée de samedi devant la petite lucarne… C’est le plus faible résultat de la saison…

Et comme souvent le samedi soir c’est France 5 qui complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles ». En mode rediffusion il nous proposait hier soir une esacale dans le Morbihan. Verdict : 1.11 million d’amateurs de belles images (pda 5.2%).

