« Rampage : Hors de Contrôle » avec Dwayne Johnson : tout ce qu’il faut savoir sur le film de TF1 ce soir

« Rampage : Hors de Contrôle » avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman ou bien encore Jeffrey Dean Morgan.. c’est ce soir sur TF1 dès 21h05. Vous pouvez aussi le regarder en live depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1. Attention aucun replay ensuite comme pour tout film de cinéma.



« Rampage : Hors de Contrôle » : histoire, résumé, synopsis

Trois animaux infectés par un bactérie pathogène très dangereuse deviennent des prédateurs incontrôlables qui menacent de détruire Chicago. Un primatologue, Davis Okoye, et une généticienne, la docteure Kate Caldwell, unissent leurs forces pour les stopper. Trouveront-ils un antidote à temps ?

Ce qu’il vous faut savoir sur le film

– « Rampage : Hors de Contrôle » s’inspire du jeu vidéo du même nom créé en 1986;

– Sorti en 2018 il a été réalisé par Brad Peyton (Voyage au centre de la Terre 2 : L’Île mystérieuse, San Andreas, Incarnate). C’est la troisième collaboration entre le réalisateur et l’acteur Dwayne Johnson.



– Le saviez-vous ? Le loup mesure plus de 15 mètres de haut et 26 mètres de long, et pèse 13,8 tonnes, tandis que le crocodile atteint 18 mètres de haut, 68 mètres de long et un poids de 150 tonnes ! (source WarnerBros)

– Vous trouvez George (le gorille, ndrl) très expressif ? Normal pour le rendre le plus réalise possible, les équipes du film ont engagé un véritable acteur, Jason Liles. Un scan de son visage a ainsi été réalisé puis intégré à celui de George. Les yeux de George et ses expressions sont donc celles de Jason Liles.

– Box-office : 428 millions de dollars de recettes mondiales; 770 000 entrées en France

« Rampage : Hors de Contrôle » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce histoire de vous mettre dans le bain avant ce soir…

Si ces images et cette petite présentation vous ont convaincu, il ne vous reste plus qu’à vous brancher sur TF1 et MYTF1 ce soir dès 21h05. Bonne soirée télé à tous !

