« Capital » du 6 septembre 2020 – Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Et ce soir découvrez « Besoin d'argent ? Les nouveaux bons plans pour réduire les dépenses ! »



« Capital » du 6 septembre 2020 : sommaire et reportages de l’émission de ce soir

Lidl : comment préparent-ils leurs coups et promotions de la rentrée ?

Un robot-ménager à moins de 400 euros qui fait la une de toute la presse. Un stock de Playstation vendu moitié prix et qui provoque une émeute en magasin. Et une part de marché qui ne cesse de grimper chaque année : Lidl est l’enseigne de la grande distribution qui fait le buzz et séduit de plus en plus de consommateurs. Autrefois spécialisée dans le hard-discount, l’enseigne est montée en gamme tout en maintenant une politique de prix inflexible. Après la crise de la Covid-19, Lidl est bien décidé à profiter de la rentrée pour pourfendre ses adversaires à coups de promos imbattables et d’opérations cassage de prix sur l’alimentaire comme sur le petit électroménager. Comment en coulisses la marque prépare-t-elle ses meilleurs coups de la rentrée ? Quelles sont les recettes de l’enseigne pour massacrer les étiquettes tout en assurant un rapport qualité-prix séduisant ? Quelles sont les méthodes qui lui permettent aujourd’hui de séduire la clientèle de ses adversaires ?



Voitures neuves : comment profiter de la grande braderie !

Après huit semaines de confinement, 400 à 500 000 voitures neuves sont en effet restées en stock, disséminées un peu partout en France, principalement chez les concessionnaires. Pour beaucoup d’entre eux, la grande braderie a donc commencé dès le mois de juin… pour tenter de sauver une année 2020 catastrophique. Alors les promotions sont-elles vraiment au rendez-vous ? Les primes de l’État sont-elles réellement intéressantes ? Est-il possible de trouver un véhicule neuf, à prix cassé ? En bref, est-ce le bon moment pour acheter une voiture neuve ?

Grandes surfaces et promotions : mon charriot moins cher sans rien faire !

Et si les promotions des supermarchés n’étaient pas toujours d’aussi bonnes affaires qu’on veut bien nous le faire croire ? Avec la crise de la Covid-19 et la baisse de leur revenu, un Français sur cinq dit vouloir faire des économies sur son budget alimentation. La solution la plus répandue jusqu’ici pour économiser sur son chariot de supermarché consistait à se ruer sur les promotions. « Remise immédiate », « ventes en lot » ou cagnotage sur la carte de fidélité, les équipes de Capital ont découvert que ces promos pouvaient être trompeuses. Un produit en promotion dans un magasin peut s’acheter moins cher dans le magasin d’à-côté, alors même qu’il est vendu à son prix normal ! Comment faire le tri entre les vraies bonnes affaires des fausses promos ? Si les promotions restent la plupart du temps avantageuses, la moitié des Français leur font toutefois un reproche : elles poussent à la surconsommation. Or, de nouveaux comportements de consommation, plus sobres, apparaissent. Des sites Internet vous promettent de vous faire économiser 10 à 15 % sur votre budget alimentation en vous aidant à rationaliser vos achats et à éviter le gaspillage. En quelques clics, on peut désormais savoir exactement dans quelle enseigne notre caddie nous coûtera le moins cher. L’avantage : on achète exactement ce dont on a envie ou besoin au meilleur prix et on gagne du temps. Comment font ces applis pour connaître les prix exacts de chaque produit dans toutes les enseignes ? Est-on sûr de dénicher les meilleures affaires ?

En cette rentrée, #Capital vous aide à faire de bonnes affaires 🛍️

Supermarchés hardiscount, achat de voitures neuves, grandes surfaces et promotions, comment ne pas se faire avoir ?

📺 La réponse demain à 21.05 pic.twitter.com/57vCQTj2C6 — M6 (@M6) September 5, 2020

