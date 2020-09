Demain nous appartient en avance : Alex se braque (résumé + vidéo épisode 753 DNA du 15 septembre 2020)

4.8 ( 11 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 753 du mardi 15 septembre 2020 – Rien ne va plus entre Alex et sa famille cette semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après avoir quitté le dîner de famille en criant lundi soir, aujourd’hui Alex se braque en discutant avec son fils, Maxime, et il s’emporte une nouvelle fois…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 753

Encore secoué par les événements de la veille, Alex se réveille du mauvais pied. Maxime lui reproche d’avoir quitté le repas précipitamment suite les remarques de Marianne et Judith. Se sentant seul contre tous, Alex hausse le ton et fait part de sa frustration à sa famille. L’ambiance n’est résolument pas au beau fixe et une nouvelle inattendue risque bien de ne rien arranger…

Et alors qu’Alex subit les aléas de l’enquête policière, il trouve une source de réconfort inattendue. Néanmoins, son état se dégrade… La nouvelle CPE a décidément du mal à trouver sa place au lycée Paul Valéry. Lou, Sara et Karim font leurs adieux à leur amie.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 753 du 15 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

