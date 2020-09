Plus belle la vie : ce soir, Stan sur le départ (résumé + vidéo de l’épisode 4107 PBLV du 15 septembre 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4107 du mardi 15 septembre 2020 – Stan est sur le départ ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il est convaincu qu’il a tué Alex et vient se confier à Ariane… Il veut quitter Marseille afin de protéger ses proches de lui-même !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4107

Juste avant de partir en vacances avec Patrick, Babeth doit se soumettre à un test ADN, qu’elle accepte difficilement. Laetitia avoue la raison de son mal être à Sébastien Elle est abimée et il promet de rester à ses côtés et de la soutenir. Prévenue par Ariane, Sabrina vient in extremis rattraper Stan avant son départ. Ce dernier prétend toujours avoir tué Melmont. Pour Sabrina c’est impossible…

Lola veut retourner à Toulon et envoie un message à Mathieu. Mirta se questionne sur cette mystérieuse Sophie, elle qui connait tout l’entourage de Roland. Ce dernier est au petit soin avec Sophie et ses enfants, à qui il apporte des beignets. Lola se force à les manger mais une fois Roland parti, elle se fait vomir…



À la suite d’un dégât des eaux, Rochat loge sa mère Yvonne à la coloc. Mouss se propose de lui laisser sa chambre pour partager celle de Mila…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4107 du 15 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

