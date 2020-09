Doc Gynéco absent de TPMP : son étrange explication sur Twitter

Trop hâte de vs retrouver demain! On a mis 2 semaines à trouver la bonne formule! on a jamais eu un @TPMP aussi fort depuis des années et on voulait le faire plus court! Heureusement on s est vite repris😂 on fait jamais rien comme les autres et c pour ça que vous nous aimer!😂😘

— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 13, 2020