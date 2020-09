Demain nous appartient en avance : Céleste à l’hôpital (résumé + vidéo épisode 754 DNA du 16 septembre 2020)

5 ( 3 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 754 du mercredi 16 septembre 2020 – La petite Céleste est à l’hôpital ce soir après l’incident d’hier soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, Alex a échappé le bébé, la petite est tombée, Chloé a eu très peur et c’est Marianne qui la prend en charge…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 754

Plus de peur que de mal pour Chloé et Alex ! Après avoir couru aux urgences pour s’assurer de l’état de santé de leur fille Céleste, les parents Delcourt sont rassurés en apprenant que ses examens n’ont relevé aucune anomalie. Cependant, Marianne souhaite en savoir davantage sur les réelles circonstances de ce malheureux incident…

Chloé ne parvient plus à faire confiance à Alex après l’incident de la veille. Elle ne voit pas que Souleymane s’inquiète de plus en plus pour Judith, dont le comportement est très préoccupant. Clémentine se méprend sur les relations et l’entourage de Sacha. Leur amitié se dégrade. Charlie commence à comprendre l’enfer que traverse Sofia et, étonnamment, elle essaie de lui remonter le moral.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 754 du 16 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

