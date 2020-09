Plus belle la vie : ce soir, Sabrina avoue tout à Stan (résumé + vidéo de l’épisode 4108 PBLV du 16 septembre 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4108 du mercredi 16 septembre 2020 – Sabrina raconte toute la vérité à Stan sur le meurtre de Melmont ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, la jeune femme lui explique que c’est elle qui a tué le psy et non pas lui comme il le croyait…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4108

Stan est sous le choc de la révélation de Sabrina. Elle lui explique tout depuis le début et comment elle s’y est prise pour le protéger. Stan estime que Sabrina est son ange gardien, ensemble il ne peut rien leur arriver. De son côté, Nisma ne comprend pas pourquoi elle doit se soumettre à des tests ADN et en veut terriblement aux Fedala. La cohabitation est difficile, la jeune femme ne partage pas les mêmes valeurs que sa famille d’accueil…

Barbara a réussi sa mission, mais Revel en veut plus. Elle doit maintenant trouver le lien entre Helena et les sociétés écran, il faut des traces écrites, des documents. Barbara, en séduisant Chris, apprend qu’Helena a un coffre-fort. Quand elle se retrouve devant, elle panique car César arrive et la surprend. Il la cache dans le dressing avant qu’Helena ne la voit…



La coloc se fait réveiller par une musique venant du salon. Yvonne fait son sport, et conseille à Nathan de pratiquer l’envol de la grue cendrée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4108 du 16 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

