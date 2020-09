Un si grand soleil : Alice découvre la vérité, ce qui vous attend mercredi 30 septembre (épisode n°492 en avance)

4.8 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 492 du mercredi 30 septembre, Alice va finalement découvrir la vérité sur son passé.



En effet, Alice cherche à savoir qui est la femme qui veut sa mort et elle décide de se rendre à Nîmes pour en savoir plus.



Sur place, elle retrouve Xavier, qui lui avoue être son frère ! Il lui explique que leur père est toujours vivant et qu’il a trompé sa mère avec la sienne… C’est pour ça que sa mère, Joséphine, en veut à Alice et veut la tuer. A l’époque où la maîtresse de son mari est tombée enceinte d’Alice, Joséphine avait déjà essayé de faire tuer la mère et la fille ! Le tueur n’avait alors pas réussi à tuer un bébé…

De son côté, Akim annonce à sa mère qu’il va vivre avec Lucille. Elle est contente pour lui mais un peu triste de se retrouver seule.



Quant à Jules, il avoue à Inès avoir des sentiments pour elle… Inès est choquée, elle confie à Anissa qu’il n’est qu’un ami pour elle. Et Enzo informe Florent que la famille de Jules ne portera pas plainte contre lui et qu’il va reprendre sa thérapie.

Rendez-vous mercredi 30 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

