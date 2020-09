EXCLU Plus belle la vie : Roland dans la tourmente, Samia et Jean-Paul en guerre (infos PBLV)

4.6 ( 14 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 2 octobre Alors que l’enquête sur le meurtre de Melmont s’achève, vous êtes sûrement impatient de savoir ce qui vous attend prochainement dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Et comme week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Roland va être en pleine tourmente !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Thomas ne lâche rien concernant son appartement où Roland a installé Sophie et il porte plainte. Il refuse de déménager alors que Sophie prend de plus en plus ses marques et change même la déco ! Roland Thomas n’arrivent plus à communiquer…



Annonces





Dans le même temps, Lola est de plus en plus amoureuse de Noé, qui ne partage pas ses sentiments… Et Sophie continue sa relation avec Franck, qui est protecteur et la rassure.

De son côté, Barbara continue sa mission infiltration chez GTS pour faire réintégrer son père. Et alors que Léo est prêt à sombrer à nouveau dans l’alcool, Barbara est contrainte de lui dire la vérité… Et son enquête la mène vers César, qu’elle compte bien faire tomber…

Quant à Samia et Jean-Paul, ils se livrent une guerre au sujet de leurs mariages, programmés à la même date. Et tous les coups sont permis ! Samia va retourner tout le commissariat contre Jean-Paul et même réserver le domaine où il voulait faire son mariage… Irina, qui ne comprend pas cette obsession entre Samia et Jean-Paul, ne va plus vouloir se marier !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 14 septembre sur France 3

Sabrina se réveille seule, morte d’inquiétude, Stan s’est enfuit. Persuadé d’avoir tué Melmont, il est allé avouer le meurtre à Ariane. Alex Melmont prescrivait des médicaments à Stan, le détruisant et l’humiliant constamment. C’est ce traitement qui lui a causé des troubles de la mémoire et de la perception. Ariane décide de ne pas dénoncer Stan et le considère comme une victime. Pendant ce temps, la police se concentre sur l’entourage féminin des patients…

Léo avoue à Barbara qu’il a insulté Revel et qu’il est désormais à sa merci. Revel fait chanter Barbara, elle doit installer un logiciel espion sur le portable d’Helena si elle veut que Léo récupère son poste au commissariat. De son côté, Emma conseille à César de jouer franc jeu avec Barbara et de lui avouer ses sentiments…

Lola vit mal le comportement de sa mère. Sophie annonce à ses enfants, qu’ils restent vivre à Marseille…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés