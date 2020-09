« Grey’s Anatomy » saison 16 : retour officiel le 21 octobre 2020

5 ( 4 )



« Grey’s Anatomy » saison 16. Souvenez-vous… Le 15 avril dernier TF1 était dans l’obligation d’interrompre la diffusion de la saison 16 de « Grey’s Anatomy » ! En cause la Covid-19 ! Le confinement avait en effet eu pour conséquence d’interrompre les doublages en français. La chaîne ne disposant plus d’épisodes inédits, elle n’avait pas eu d’autre choix…



« Grey’s Anatomy » saison 16 : le retour

Et la saison va recommencer là où elle s’était arrêtée… avec l’épisode « Dîner en famille » dont voici un bref aperçu…

Jackson gêne tout le monde quand il convie sa nouvelle petite amie à ce qu’il pense être le dîner d’anniversaire de mariage de Catherine et Richard. Levi emmène Nico rendre visite à un membre de sa famille en train de mourir.



Le saviez-vous ?

Cette 16ème saison a été interrompue par la Covid-19 après seulement 21 épisodes… et le tournage n’a jamais repris. Cette décision fait de la saison 16 la troisième saison la plus courte de la série juste derrière la saison 1 et la saison 4.

La saison 16 de « Grey’s Anatomy » recommence dès le 21 octobre sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

