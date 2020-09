4.7 ( 15 )



Annonces





Hommage à Annie Cordy. Les hommages à la comédienne, chanteuse et meneuse de revue Annie Cordy se poursuivent sur France Télévisions aujourd’hui. Sur France 5 puis sur France 2.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et ça commencera dès 19 heures sur France 5 dans le cadre du magazine « C à vous ». Anne-Elisabeth Lemoine reviendra sur l’immense carrière de l’artiste.

Hommage à Annie Cordy ce soir sur France 2 avec le film « Illettré »

Autre hommage celui de France 2 qui, en seconde partie de soirée, rediffusera le film de Jean-Pierre Améris « Illettré », d’après le roman éponyme de Cécile Ladjali, publié aux Éditions Actes Sud. Dans ce film Annie Cordy incarnait une touchante grand-mère auprès de Kevin Azaïs et de Sabrina Ouazani. Rendez-vous dès 22h50 sur France 2 ou sur France.TV depuis tous vos appareils connectés.

L’histoire : Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme un fardeau. Un jour, n’ayant pas su lire des consignes, il est victime d’un accident à l’usine où il est ouvrier. Immobilisé, il rencontre sa voisine Nora, infirmière et mère célibataire passionnée de lecture. Elle va le soigner, découvrir son secret et lui donner l’envie, la force d’apprendre et de surmonter sa différence. Mais est-elle vraiment prête à accepter sa différence ? Et Léo à la surmonter ? Piégé par son handicap, engoncé dans le déni et la dissimulation, capable de violence et de rejet, Léo est profondément désespéré de susciter la pitié, plutôt que l’amour, chez les femmes. Car Léo, sans les outils pour s’exprimer, ne maîtrise pas non plus les sentiments. Une violence qui prend la place des mots manquants.



Annonces





D’autres hommages à Annie Cordy se profilent à l’horizon avec notamment une soirée spéciale qui lui sera entièrement dédiée jeudi prochain sur France 3. Nous y reviendrons ultérieurement.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés