« La stagiaire » du 15 septembre 2020 : deux épisodes inédits de la saison 5 ce soir sur France 3

« La stagiaire » du 15 septembre 2020. La série de France 3 « La stagiaire » est de retour ce soir dès 21h05 pour deux épisodes inédits. Attention il s’agit des derniers de cette salve d’épisodes.



Malmenée la semaine dernière par le foot sur TF1 mais aussi le téléfilm inédit de M6 « Apprendre à t’aimer », la plus douée de nos stagiaires va devoir se rattraper cette semaine.

« La stagiaire » du 15 septembre 2020 : les deux épisodes de ce soir

Au programme « Noces de sang » et « Jamais sans ta fille ».

« Noces de sang » : En pleine célébration d’un mariage, une jeune serveuse est retrouvée assassinée sur les lieux de la fête. Grâce aux photos prises pendant la cérémonie, Constance Meyer et Boris Delcourt retracent les déplacements de la victime minute après minute. Ensemble, ils enquêtent sur ses relations avec ses collègues et certains des invités présents ce soir-là…



« Jamais sans ta fille » : Le corps d’une femme fraîchement divorcée de son mari, avec qui elle partageait la garde de leur petite fille de 2 ans, est retrouvé sans vie dans le mas familial. Constance et Boris découvrent que la victime avait l’intention de fuir avec sa fille sans que son ex-mari n’en sache rien.

😂 Votre stagiaire préférée a une façon de travailler… bien à elle ! Retrouvez @Bernier_Michele et Antoine Hamel, demain à 21.05 ! Les épisodes précédents en replay sur https://t.co/yQP3EQYsOu ▶ https://t.co/0sGy4ZetAY pic.twitter.com/18CaCp5uSl — France 3 (@France3tv) September 14, 2020

Votre stagiaire préférée a une façon de travailler… bien à elle et vous le (re)découvrirez ce soir. Retrouvez Michèle Bernier et Antoine Hamel ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

